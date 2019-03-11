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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший клуб тренера «Кайрата» могут не допустить к участию в чемпионате

Брестское «Динамо» может быть не допущено к участию в чемпионате Беларуси по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Дело в том, что клуб до сих не заплатил гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход Павла Савицкого в конце декабря 2017 года. При этом клубное руководство не торопится их выплачивать, так как считает, что не обязан этого делать.

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Спор между сторонами должны рассмотреть 15 марта в Белорусской федерации футбола. Если в этот день «Динамо» не устроит решение футбольного органа, то клуб вправе обжаловать его в апелляционном комитете по клубному лицензированию. Если и там не будет найден компромисс, то дело будет рассматривать футбольный арбитраж БФФ.

Если брестчане потерпят фиаско во всех инстанциях, то отправятся во вторую лигу. При этом их руководство все равно обяжут заплатить за Савицкого «Неману». В то же время в Беларуси считают, что ситуация может успешно разрешиться для сторон накануне чемпионата, который стартует 30 марта. Тем более в лиге уже бывали случаи, когда лицензию на участие в чемпионате рисковали не получить сразу несколько клубов, но перед самым началом сезона конфликт интересов удавалось урегулировать.

В случае же с «Динамо» необходима заинтересованность в «примирении» с обеих сторон, иначе динамовцам не избежать исключения из высшей лиги, откуда они прежде никогда не вылетали.

Отметим, что в конце июня 2018 года брестское «Динамо» возглавил Алексей Шпилевский, но уже в августе он был уволен. В ноябре 31-летний белорусский специалист был назначен старшим тренером «Кайрата».

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