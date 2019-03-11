Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов в Испании

По информации источника, расследование ведётся вокруг продления контракта бразильского форварда с «Барселоной» и последующего перехода во французский клуб в 2017 году. В Испании подозревают, что Неймар мог намеренно скрыть часть доходов при совершении вышеперечисленных сделок. В ближайшее время бразильский нападающий обязан явиться в Каталонию и предстать перед испанскими налоговыми органами с объяснением по данному делу.