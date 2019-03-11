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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов в Испании

Испанские налоговые власти подозревают нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в финансовых махинациях, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

По информации источника, расследование ведётся вокруг продления контракта бразильского форварда с «Барселоной» и последующего перехода во французский клуб в 2017 году. В Испании подозревают, что Неймар мог намеренно скрыть часть доходов при совершении вышеперечисленных сделок. В ближайшее время бразильский нападающий обязан явиться в Каталонию и предстать перед испанскими налоговыми органами с объяснением по данному делу.

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Позже бразильский футболист перешёл в «ПСЖ», где выступает по сей день. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах за французский клуб в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

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