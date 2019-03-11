La Sexta: Зидан возглавит «Реал» уже 12 марта
Новым главным тренером мадридского «Реала» станет Зинедин Зидан.
Новым главным тренером мадридского «Реала» станет Зинедин Зидан.
Об этом сообщает Lasexta.
По данным источника, Зидан возглавит «Королевский клуб» во вторник, 12 марта. На посту наставника «Реала» он сменит Сантьяго Солари.
Напомним, что 46-летний Зидан ранее уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.
Зидан покинул «Реал» по окончании минувшего сезона, после чего его преемником в клубе стал
Под руководством Солари «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.