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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

La Sexta: Зидан возглавит «Реал» уже 12 марта

Новым главным тренером мадридского «Реала» станет Зинедин Зидан.

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Об этом сообщает Lasexta.

По данным источника, Зидан возглавит «Королевский клуб» во вторник, 12 марта. На посту наставника «Реала» он сменит Сантьяго Солари.

Напомним, что 46-летний Зидан ранее уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

Зидан покинул «Реал» по окончании минувшего сезона, после чего его преемником в клубе стал экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги. Впрочем, всего через пять месяцев Лопетеги был отправлен в отставку и его сменил Солари.

Под руководством Солари «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.

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