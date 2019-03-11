СМИ: Солари попрощался с игроками «Реала» перед назначением Зидана

Зидан тренировал «Реал» с января 2016-го по май 2018-го. Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании.

«Реал» занимает 3-е место с 51 очками в турнирной таблице чемпионате Испании после 27 туров. «Сливочные» вылетели из ЛЧ, уступив «Аяксу» в 1/8 финала турнира в двухматчевом противостоянии (общий счет — 3:5). «Реал» также покинул розыгрыш Кубка Испании, где проиграл «Барселоне» (общий счет — 1:4) в полуфинале.