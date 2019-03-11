Месси отпраздновал день рождения сына (фото)

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился новой фотографией для своих подписчиков в инстаграме. Аргентинский футболист рассказал, что его самому младшему сыну Чиро исполнился год.

Двум другим сыновьям Месси — Тиаго и Матео — 6 лет и 3 года.



Перед днем рождения Чиро форвард «Барсы» забил победный гол в ворота «Райо Вальекано» (3:1). Месси был точен с пенальти, еще по голу забили Жерар Пике (после передачи Месси) и Луис Суарес.



Недавно в семье Месси отмечали день рождения жены Лео Антонеллы Рокуццо.