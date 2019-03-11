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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший игрок «Зенита» и «Урала» перешел в БАТЭ

Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов стал игроком БАТЭ, сообщает официальный Твиттер команды из Борисова.

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В зимнее трансферное окно 2019 года Ходжаниязов расторг контракт с «Уралом», за который выступал с июля 2018-го. 22-летний спортсмен провел за клуб в общей сложности 2 матча.

В феврале 2013 года Ходжаниязов перешел в «Зенит», а в июле дебютировал за основной состав, но впоследствии закрепиться в главной команде так и не сумел. С 2015 по 2017 год он выступал за датский «Орхус». После этого защитник играл за петербургское «Динамо» и «Балтику».

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