Слуцкий: Доволен только вторым таймом матча с «Фейеноордом»

«После первого тайма я кричал в раздевалке. Нам пришлось полностью изменить планы, действовать агрессивнее и более компактно. Мы не создавали достаточное количество опасных моментов и пропустили гол. Во втором тайме всё было совершенно иначе. Для болельщиков это, пожалуй, был лучший тайм в сезоне. У нас было много возможностей. Я доволен только вторым таймом, но сказал игрокам, что мы должны действовать так на протяжении 90 минут матча», — приводит слова Слуцкого FOX Sports.