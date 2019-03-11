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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: Доволен только вторым таймом матча с «Фейеноордом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что в матче 25-го тура чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом» (1:1) был доволен лишь вторым таймом.

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Источник: РИА "Новости"

«После первого тайма я кричал в раздевалке. Нам пришлось полностью изменить планы, действовать агрессивнее и более компактно. Мы не создавали достаточное количество опасных моментов и пропустили гол. Во втором тайме всё было совершенно иначе. Для болельщиков это, пожалуй, был лучший тайм в сезоне. У нас было много возможностей. Я доволен только вторым таймом, но сказал игрокам, что мы должны действовать так на протяжении 90 минут матча», — приводит слова Слуцкого FOX Sports.

После матча «Фейеноорд», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. «Витесс» (40) остался на 5-м месте.

В следующем туре «Витесс» на выезде сыграет с «Хераклесом». «Фейеноорду» предстоит домашняя игра с «Виллем II». Оба матча состоятся 16 марта.

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