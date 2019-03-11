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21:55 (мск), источник: Sport24

«Реал» снова будет тренировать Зидан. Мадрид возвращает француза, а не Моуринью

Солари не справился.

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Источник: AFP 2019

Сантьяго Солари больше не будет тренировать мадридский «Реал». Все официально. Сегодня у Солари был последний рабочий день в должности коуча Мадрида. Спасти работу не помогла даже разгромная победа над «Вальдолидом» в воскресенье — 4:1. Правда, несмотря на счет, «Реал» играл очень так себе, пропустил первым, а два гола хозяев еще и не засчитали после просмотра VAR.

В целом, Солари и правда не наладил примерно ничего после увольнения Хулена Лопетеги. «Реал» по-прежнему очень слаб в атаке и порой просто кошмарен в обороне. Забивать некому, а Куртуа купили, кажется, чтобы его расстреливали ударами все подряд. И, главное, «Реал» проиграл вообще все турниры — в Кубке без вариантов слил «Барселоне», в чемпионате летит ей аж 12 очков и 5 «Атлетико», а из Лиги чемпионов Мадрид сенсационно вылетел после кошмарного матча с «Аяксом» (1:4). Действующий победитель ЛЧ закончил выступление всего-то в 1/8. И это после трех лет доминации.

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Потому новость об отставке Солари — ожидаемая. Но новый тренер — мини-сенсация. Это не Жозе Моуринью, о чем так упорно писали испанские СМИ последние недели. А еще один новый-старый тренер Мадрида, Зинедин Зидан. Человек, выигравший с «Реалом» три Лиги чемпионов и еще кучу турниров. И лишь в мае прошлого года, собственно, покинувший Мадрид.

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Удивительно в этой истории то, что:

а) Зидан ушел из «Реала» сам. По собственному желанию. Видимо, понял, что команда достигла пика, плюс знал о продаже Криштиану. Странно, что после такого решения Зизу возвращается в команду. Видимо, Перес долго уговаривал француза. Возможно, в том числе пообещав ему громкие трансферы.

б) Зидан считался кандидатом чуть ли не во все топ-клубы. Особенно в «МЮ» после увольнения Моуринью. Зизу и в Лондоне засекли папарацци — притом в одном ресторане с Сульшером. Но в итоге норвежец не только тренирует «Юнайтед» — скорее всего, Уле Гуннара оставят и на следующий сезон.

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Короче, почти все ждали, что Зизу возглавит какой-нибудь классный клуб, выйдет из зоны мадридского комфорта и докажет уровень где-нибудь в АПЛ или Серии А. На деле же Зинедин отдохнул и снова вернулся в Мадрид. Но второй заход будет намного сложнее — если в 2016-м француз работал с топовой, мега-звездной командой, то теперь ему надо реанимировать «Реал». Создать если не с нуля, то из обломков.

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Видимо, для Зидана это и есть «новый вызов». Пусть и в знакомом офисе.

  • Контракт с Зиданом рассчитан до лета 2022-го. То есть, это не «временный тренер».
  • Полный список трофеев Зидана и «Реала» всего лишь за 2,5 года совместной работы: чемпионат Испании, Суперкубок Испании, три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира. Серьезно.
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  • Зидан — уже третий тренер «Реала» за один сезон. Команда начинала его под руководством Лопетеги, которого уволили в конце октября после 1:5 от «Барселоны». Сменщик испанца Сантьяго Солари, пришедший из Кастильи, тоже проработал недолго. Хотя контракт с аргентинцем был подписан до 2021 года.
  • Другими кандидатами на пост тренера «Реала» считались Жозе Моуринью (снова) и коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино (в первый раз). Но Перес решил вернуть именно Зидана.
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