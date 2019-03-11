«Реал» снова будет тренировать Зидан. Мадрид возвращает француза, а не Моуринью
Солари не справился.
Солари не справился.
Сантьяго Солари больше не будет тренировать мадридский «Реал». Все официально. Сегодня у Солари был последний рабочий день в должности коуча Мадрида. Спасти работу не помогла даже разгромная победа над «Вальдолидом» в воскресенье — 4:1. Правда, несмотря на счет, «Реал» играл очень так себе, пропустил первым, а два гола хозяев еще и не засчитали после просмотра VAR.
В целом, Солари и правда не наладил примерно ничего после увольнения Хулена Лопетеги. «Реал»
Потому новость об отставке Солари — ожидаемая. Но новый тренер —
Удивительно в этой истории то, что:
а) Зидан ушел из «Реала» сам. По собственному желанию. Видимо, понял, что команда достигла пика, плюс знал о продаже Криштиану. Странно, что после такого решения Зизу возвращается в команду. Видимо, Перес долго уговаривал француза. Возможно, в том числе пообещав ему громкие трансферы.
б) Зидан считался кандидатом чуть ли не во все
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Короче, почти все ждали, что Зизу возглавит
Видимо, для Зидана это и есть «новый вызов». Пусть и в знакомом офисе.