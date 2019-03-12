Легенда «Барселоны» назвал идеальную замену для Месси

«Поиск замены Месси должен заботить руководство и фанатов клуба. Нужно искать замену, но это будет сложно. Кто может быть идеальным вариантом? Только Неймар. Если он вернется в “Барселону”, это будет очень хорошо. Он является отличным игроком, который знает, как изменить ситуацию», — цитирует Ривалдо Sport.es.