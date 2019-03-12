«Рома» в меньшинстве обыграла «Эмполи» в первом матче при Раньери
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Эмполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска.
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Эмполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска.
Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился Стефан
«Рома», набрав 47 очков, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Эмполи» (22) остался на 17-м месте.
В следующем туре «Рома» на выезде сыграет со СПАЛом. Встреча состоится 16 марта.
|Клаудио Раньери
|Джузеппе Якини
|Стефан Эль-Шаарави
|9′
|Гильерме Жуан Жезус
|12′
|Патрик Шик(Алессандро Флоренци)
|33′
|1
|Робин Ольсен
|69
|Бартломей Дронговски
|5
|Гильерме Жуан Жезус
|2
|Джованни Ди Лоренцо
|15
|Иван Маркано
|5
|Фредерик Весели
|18
|Давиде Сантон
|26
|Матиас Сильвестре
|24
|Алессандро Флоренци
12′80′
|39
|Кристиан Делль`Орко
|4
|Бриан Кристанте
13′
|10
|Исмаэль Беннасер
|42
|Стивен Н`Зонзи
|33
|Раде Крунич
|92
|Стефан Эль-Шаарави
62′
|11
|Франческо Капуто
|22
|Николо Дзаньоло
55′
|23
|Мануэль Паскуаль
84′
|8
|Диего Перотти
|48
|Салих Учан
|14
|Патрик Шик
86′
|18
|Африйе Акуа
37′64′
|60
|Жан Целар
|4
|Маттео Бриги
|34
|Джастин Клайверт
81′
|17
|Диегу Фариас
79′
|2
|Рик Карсдорп
|37
|Димитри Оберлен
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)