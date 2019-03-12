Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.03
Фортуна Д0
Айнтрахт Ф3
Футбол. Зарубежный
11.03
Рома2
Эмполи1
Футбол. Премьер-лига
11.03
Краснодар2
Оренбург2
Футбол. Премьер-лига
11.03
Ахмат1
Урал1
Футбол. Первый дивизион
11.03
Спартак-21
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
16Группы поддержки хоккейных команд в Кубке Гагарина
9Российские лыжники заняли весь пьедестал в Осло
00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» в меньшинстве обыграла «Эмполи» в первом матче при Раньери

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Эмполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска.

Наверх
Источник: AP 2019

Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился Стефан Эль-Шаарави. Всего через три минуты счёт сравнялся в результате гола Жуана Жезуса в собственные ворота. Победный гол на 33-й минуте забил Патрик Шик, которому ассистировал Алессандро Флоренци. «Рома» доигрывала матч вдесятером из-за удаления Флоренци на 80-й минуте.

Этот матч стал первым для «Ромы» под руководством нового главного тренера Клаудио Раньери.

«Рома», набрав 47 очков, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Эмполи» (22) остался на 17-м месте.

В следующем туре «Рома» на выезде сыграет со СПАЛом. Встреча состоится 16 марта.

Рома
2:1
Первый тайм: 2:1
Эмполи
Футбол, Италия, Тур 2711.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Клаудио РаньериДжузеппе Якини
Голы
Стефан Эль-Шаарави9′
Гильерме Жуан Жезус12′
Патрик Шик(Алессандро Флоренци)33′
Составы команд
1Робин Ольсен
69Бартломей Дронговски
5Гильерме Жуан Жезус
2Джованни Ди Лоренцо
15Иван Маркано
5Фредерик Весели
18Давиде Сантон
26Матиас Сильвестре
24Алессандро Флоренци
12′80′
39Кристиан Делль`Орко
4Бриан Кристанте
13′
10Исмаэль Беннасер
42Стивен Н`Зонзи
33Раде Крунич
92Стефан Эль-Шаарави
62′
11Франческо Капуто
22Николо Дзаньоло
55′
23Мануэль Паскуаль
84′
8Диего Перотти
48Салих Учан
14Патрик Шик
86′
18Африйе Акуа
37′64′
60Жан Целар
4Маттео Бриги
34Джастин Клайверт
81′
17Диегу Фариас
79′
2Рик Карсдорп
37Димитри Оберлен
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)5
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы9
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эмполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Губерниев разнёс Гараничева за детскую ошибку!
Жена футболиста "Спартака" знает как вдохновить своего мужа!
«Реал» снова будет тренировать Зидан
Роналду обратился к фанатам «Ювентуса» перед матчем с «Атлетико»
«Краснодар» продлил серию без побед до шести официальных матчей
ИААФ сошла с ума? Чего хочет от России международная федерация
Веретенников высказался о нападающих, вызванных в сборную России
Защитник «Зенита» по окончании сезона перейдет в «Спортинг»
Ривалдо назвал идеальную замену для Месси в «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь