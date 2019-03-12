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11:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Бенфика» сыграла вничью с «Белененсишем» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Бенфика» дома сыграла вничью с «Белененсишем» в матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:2. У «Бенфики» отличился Жонас (55-я минута). В составе гостей голы забили Диогу Виана (68) и Кикаш (70). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок «Белененсиша» Нуну Коэлью (65). В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален футболист гостей Эдуардо.

«Бенфика» с 60 очками занимает первое место в чемпионате Португалии, «Белененсиш» с 37 баллами идет седьмым.

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