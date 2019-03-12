Партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии Коутиньо умер в возрасте 75 лет

«Мы потеряли одного из своих величайших наставников», — говорится в сообщении. — «Мы никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы».
Соболезнования родственникам и болельщикам от коллег и соперников продолжают появляться на странице клуба в Twitter. По их мнению, Коутинью был самым выдающихся из напарников Пеле по нападению. По признанию самого игрока, ставшего чемпионом мира в 1962 году на турнире в Чили, он всегда
Коутиньо родился в 1943 году в городе Пирасикаба (юго- восточный штата Сан-Паулу) и уже в 14 лет начал выступать за «Сантос». Благодаря высокой технике владения мячом и умению завершить атаку, он вскоре стал играть на позиции центрального нападающего. В составе «Сантоса» футболист провел 457 матчей, в которых забил 368 мячей, став третьим по результативности за всю историю клуба.