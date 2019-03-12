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09:10 (мск), источник: ТАСС

Партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии Коутиньо умер в возрасте 75 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта /ТАСС/. Партнер Пеле по национальной сборной Бразилии, Антонио Уилсон Виейра Онорио, более известный как Коутиньо, умер в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщил бразильский клуб «Сантос», в составе которого Коутиньо также выступал вместе с Пеле.

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Источник: AP 2019

«Мы потеряли одного из своих величайших наставников», — говорится в сообщении. — «Мы никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы».

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Соболезнования родственникам и болельщикам от коллег и соперников продолжают появляться на странице клуба в Twitter. По их мнению, Коутинью был самым выдающихся из напарников Пеле по нападению. По признанию самого игрока, ставшего чемпионом мира в 1962 году на турнире в Чили, он всегда по-настоящему играл в футбол только в составе родного «Сантоса».

Коутиньо родился в 1943 году в городе Пирасикаба (юго- восточный штата Сан-Паулу) и уже в 14 лет начал выступать за «Сантос». Благодаря высокой технике владения мячом и умению завершить атаку, он вскоре стал играть на позиции центрального нападающего. В составе «Сантоса» футболист провел 457 матчей, в которых забил 368 мячей, став третьим по результативности за всю историю клуба.

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