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14:02 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Сити» возместит ущерб жертвам насилия тренера академии

Английский «Манчестер Сити» намерен возместить ущерб жертвам сексуального насилия со стороны бывшего тренера академии «Кру Александра» Барри Беннела.

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В ноябре 2016 года некоторые бывшие игроки «горожан» рассказали о сексуальных домогательствах экс-наставника. Британские СМИ утверждают, что Беннел занимался этим с 1964 года.

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В феврале 2018 года суд признал его виновным и приговорил к 31 году заключения.

«Клуб выражает искренние соболезнования всем жертвам, которые пережили невообразимые травмирующие переживания. Все жертвы имеют полное право рассчитывать на защиту от того вреда, который они пережили в детстве в результате сексуального насилия», — гласит заявление клуба на официальном сайте.

«Манчестер Сити» также по-прежнему ищет свидетелей или пострадавших от Беннела.

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