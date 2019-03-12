«Манчестер Сити» возместит ущерб жертвам насилия тренера академии

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В ноябре 2016 года некоторые бывшие игроки «горожан» рассказали о сексуальных домогательствах экс-наставника. Британские СМИ утверждают, что Беннел занимался этим с 1964 года.

В феврале 2018 года суд признал его виновным и приговорил к 31 году заключения.

«Клуб выражает искренние соболезнования всем жертвам, которые пережили невообразимые травмирующие переживания. Все жертвы имеют полное право рассчитывать на защиту от того вреда, который они пережили в детстве в результате сексуального насилия», — гласит заявление клуба на официальном сайте.