«Манчестер Сити» возместит ущерб жертвам насилия тренера академии
Английский «Манчестер Сити» намерен возместить ущерб жертвам сексуального насилия со стороны бывшего тренера академии «Кру Александра» Барри Беннела.
Английский «Манчестер Сити» намерен возместить ущерб жертвам сексуального насилия со стороны бывшего тренера академии «Кру Александра» Барри Беннела.
В ноябре 2016 года некоторые бывшие игроки «горожан» рассказали о сексуальных домогательствах
В феврале 2018 года суд признал его виновным и приговорил к 31 году заключения.
«Клуб выражает искренние соболезнования всем жертвам, которые пережили невообразимые травмирующие переживания. Все жертвы имеют полное право рассчитывать на защиту от того вреда, который они пережили в детстве в результате сексуального насилия», — гласит заявление клуба на официальном сайте.
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