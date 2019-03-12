Юрий Вергейчик не будет претендовать на пост председателя АБФФ

Комментируя свое решение, Юрий Вергейчик сказал: «Встретившись с Владимиром Базановым и обменявшись мнениями относительно дальнейшего развития белорусского футбола, увидел, что у нас во взглядах много общего. И, что самое важное, одинаковые приоритеты в ключевых вопросах. Поэтому после года работы в должности генерального секретаря АБФФ считаю, куда более продуктивным и в дальнейшем фокусировать внимание на спортивной составляющей деятельности федерации».

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Юрий Вергейчик также попросил футбольное сообщество с пониманием отнестись к его решению и его мотивации и поддержать кандидатуру Владимира Базанова на пост председателя АБФФ. Таким образом, Владимир Базанов остался единственным претендентом на пост главы федерации футбола. Он является депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, возглавляет общественную организацию «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».