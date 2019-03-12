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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

Юрий Вергейчик не будет претендовать на пост председателя АБФФ

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ассоциации «Белорусская федерация футбола» Юрий Вергейчик решил снять свою кандидатуру на пост председателя АБФФ в пользу другого кандидата Владимира Базанова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе футбольной федерации.

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Комментируя свое решение, Юрий Вергейчик сказал: «Встретившись с Владимиром Базановым и обменявшись мнениями относительно дальнейшего развития белорусского футбола, увидел, что у нас во взглядах много общего. И, что самое важное, одинаковые приоритеты в ключевых вопросах. Поэтому после года работы в должности генерального секретаря АБФФ считаю, куда более продуктивным и в дальнейшем фокусировать внимание на спортивной составляющей деятельности федерации».

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Юрий Вергейчик также попросил футбольное сообщество с пониманием отнестись к его решению и его мотивации и поддержать кандидатуру Владимира Базанова на пост председателя АБФФ. Таким образом, Владимир Базанов остался единственным претендентом на пост главы федерации футбола. Он является депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, возглавляет общественную организацию «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».

Выборы нового председателя АБФФ состоятся 27 марта на отчетно-выборной конференции этой организации в Минске. На ней также будет рассмотрен отчет исполкома АБФФ о работе за 2015−2018 годы, отчет контрольно-ревизионной комиссии, бюджет футбольной федерации на 2019 год и ряд других вопросов.

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