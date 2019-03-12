«Это большая гордость». Стало известно о партнерстве «Кайрата» и букмекерской компании
Букмекерская компания FINBET стала официальным партнером алматинского футбольного клуба «Кайрат» на 2019 год.
Букмекерская компания FINBET стала официальным партнером алматинского футбольного клуба «Кайрат» на 2019 год.
10 марта «Кайрат» стартовал в чемпионате Казахстана по футболу среди клубов
Автором первого мяча в КПЛ-2019 у «Кайрата» стал Рифат Нурмугамет, который отличился на 26-й минуте. А преимущество хозяев на 67-й минуте удвоил Айбол Абикен.
Таким образом, «Кайрат» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского в официальных матчах. В прошлом сезоне «Тараз» стал серебряным призером первой лиги и вернулся в
Стоит отметить, что некоторые фанаты приметили на форме «желто-черных» новый логотип. Им оказалась эмблема букмекерской компании FINBET. Как выяснилось, букмекеры подписали контракт с «Кайратом» и стали официальными партнерами.
«Да, мы стали официальными партнерами на 2019 год. Это большая гордость для компании FINBET. “Кайрат” — Народная алматинская команда. Партнерство — большой шаг для нас. Это отличный рычаг для поддержания и продвижения брендов обеих компаний», — рассказали в букмекерской компании.
К слову, букмекерская компания FINBET разыгрывает 2-х комнатную квартиру в одном из ЖК Алматы. У вас есть отличная возможность стать ее обладателем.