«Это большая гордость». Стало известно о партнерстве «Кайрата» и букмекерской компании

10 марта «Кайрат» стартовал в чемпионате Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, обыграв новичка КПЛ-2019 «Тараз». Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 2:0.

Автором первого мяча в КПЛ-2019 у «Кайрата» стал Рифат Нурмугамет, который отличился на 26-й минуте. А преимущество хозяев на 67-й минуте удвоил Айбол Абикен.

Таким образом, «Кайрат» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского в официальных матчах. В прошлом сезоне «Тараз» стал серебряным призером первой лиги и вернулся в премьер-лигу, а «Кайрат» стал вторым в высшем дивизионе Казахстана.

Стоит отметить, что некоторые фанаты приметили на форме «желто-черных» новый логотип. Им оказалась эмблема букмекерской компании FINBET. Как выяснилось, букмекеры подписали контракт с «Кайратом» и стали официальными партнерами.

«Да, мы стали официальными партнерами на 2019 год. Это большая гордость для компании FINBET. “Кайрат” — Народная алматинская команда. Партнерство — большой шаг для нас. Это отличный рычаг для поддержания и продвижения брендов обеих компаний», — рассказали в букмекерской компании.