СМИ: МЮ утвердит Сульшера в должности главного тренера до конца марта

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Норвежский специалист в декабре был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» до конца сезона.

Как отмечает издание, ранее руководство манкунианцев намеревалось принять решение относительно кандидатуры главного тренера после окончания сезона, однако скорректировало первоначальные планы. Ожидается, что «Юнайтед» заплатит неустойку в размере 8 миллионов фунтов норвежскому «Молде», который Сульшер тренировал до работы в английской команде.