СМИ: МЮ утвердит Сульшера в должности главного тренера до конца марта
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» утвердит
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» утвердит
Норвежский специалист в декабре был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» до конца сезона.
Как отмечает издание, ранее руководство манкунианцев намеревалось принять решение относительно кандидатуры главного тренера после окончания сезона, однако скорректировало первоначальные планы. Ожидается, что «Юнайтед» заплатит неустойку в размере 8 миллионов фунтов норвежскому «Молде», который Сульшер тренировал до работы в английской команде.
Под руководством норвежца «красные дьяволы» одержали 14 побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда победила французский «Пари Сен-Жермен» по сумме двух встреч и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также выбила лондонские «Арсенал» и «Челси» из Кубка Англии.