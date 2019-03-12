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16:44 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: МЮ утвердит Сульшера в должности главного тренера до конца марта

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» утвердит Уле-Гуннара Сульшера в должности главного тренера команды во время мартовского перерыва на матчи национальных сборных, утверждает Mirror.

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Норвежский специалист в декабре был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» до конца сезона.

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Как отмечает издание, ранее руководство манкунианцев намеревалось принять решение относительно кандидатуры главного тренера после окончания сезона, однако скорректировало первоначальные планы. Ожидается, что «Юнайтед» заплатит неустойку в размере 8 миллионов фунтов норвежскому «Молде», который Сульшер тренировал до работы в английской команде.

Под руководством норвежца «красные дьяволы» одержали 14 побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда победила французский «Пари Сен-Жермен» по сумме двух встреч и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также выбила лондонские «Арсенал» и «Челси» из Кубка Англии.

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