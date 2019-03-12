КФФ сократила наказание для форварда «Кайрата» после дисквалификации на пять матчей
Решением апелляционного комитета Казахстанской Федерации футбола срок дисквалификации игрока ФК «Кайрат» Адеринсолы Эсеолы снижен до двух игр.
Решением апелляционного комитета Казахстанской Федерации футбола срок дисквалификации игрока ФК «Кайрат» Адеринсолы Эсеолы снижен до двух игр.
В связи с поступившей апелляцией со стороны ФК «Кайрат» на Решение КДК от 5 марта 2019 года в адрес апелляционного комитета Казахстанской Федерации футбола, срок дисквалификации нападающего ФК «Кайрат» Адеринсолы Эсеолы снижен с 5 до 2 игр фактически и 3 матча условно.
Со своей стороны А. Эсеола принес извинения в адрес футбольной общественности и официальных лиц матча за неспортивное поведение в игре за Суперкубок РК.
Также в соответствии п. 2 статьи 31 Дисциплинарного регламента игроку назначен испытательный срок на три месяца.
Датой начала испытательного срока считать 11 марта 2019 года.