КФФ сократила наказание для форварда «Кайрата» после дисквалификации на пять матчей

В связи с поступившей апелляцией со стороны ФК «Кайрат» на Решение КДК от 5 марта 2019 года в адрес апелляционного комитета Казахстанской Федерации футбола, срок дисквалификации нападающего ФК «Кайрат» Адеринсолы Эсеолы снижен с 5 до 2 игр фактически и 3 матча условно.

Со своей стороны А. Эсеола принес извинения в адрес футбольной общественности и официальных лиц матча за неспортивное поведение в игре за Суперкубок РК.

Также в соответствии п. 2 статьи 31 Дисциплинарного регламента игроку назначен испытательный срок на три месяца.