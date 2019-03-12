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15:01 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ сократила наказание для форварда «Кайрата» после дисквалификации на пять матчей

Решением апелляционного комитета Казахстанской Федерации футбола срок дисквалификации игрока ФК «Кайрат» Адеринсолы Эсеолы снижен до двух игр.

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В связи с поступившей апелляцией со стороны ФК «Кайрат» на Решение КДК от 5 марта 2019 года в адрес апелляционного комитета Казахстанской Федерации футбола, срок дисквалификации нападающего ФК «Кайрат» Адеринсолы Эсеолы снижен с 5 до 2 игр фактически и 3 матча условно.

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Со своей стороны А. Эсеола принес извинения в адрес футбольной общественности и официальных лиц матча за неспортивное поведение в игре за Суперкубок РК.

Также в соответствии п. 2 статьи 31 Дисциплинарного регламента игроку назначен испытательный срок на три месяца.

Датой начала испытательного срока считать 11 марта 2019 года.

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