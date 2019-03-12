Зидан выдвинул требование руководству «Реала»

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Зидан рассчитывает на бразильца. Его сохранение в составе сливочных стало одним из требований француза к президенту мадридцев Флорентино Пересу. Также стало известно, что и сам Марсело передумал покидать «Реал». Как утверждает издание, Зидан планирует провести личную встречу с футболистом уже на этой неделе.

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11 марта Зидан вновь занял пост главного тренера «Реала». В течение 10 месяцев специалист находился без работы. Француз покинул «Реал» в мае 2018-го после третьей подряд победы в Лиге чемпионов.

Осенью прошлого года стали появляться слухи о возможном переходе 30-летнего Марсело в «Ювентус» вслед за португальским форвардом Криштиану Роналду. СМИ утверждали, что форвард пытался оказать содействие в трансфере бывшего одноклубника в Турин.