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16:08 (мск), источник: Газета.Ру

Азар стал ближе к переходу в «Реал» с возвращением Зидана

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар может в скором времени перейти в мадридский «Реал», сообщает Goal.

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После возвращения на пост главного тренера «королевского клуба» Зинедина Зидана руководство сделало новое предложение «синим» по бельгийцу: «сливочные» готовы отдать за хавбека €115 млн.

Отмечается, что возвращение французского специалиста может оказать влияние на выбор бельгийского футболиста в пользу мадридской команды.

Осложнить трансфер может только запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новых игроков «Челси» в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов.

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