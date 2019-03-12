Азар стал ближе к переходу в «Реал» с возвращением Зидана
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар может в скором времени перейти в мадридский «Реал», сообщает Goal.
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар может в скором времени перейти в мадридский «Реал», сообщает Goal.
После возвращения на пост главного тренера «королевского клуба» Зинедина Зидана руководство сделало новое предложение «синим» по бельгийцу: «сливочные» готовы отдать за хавбека €115 млн.
Отмечается, что возвращение французского специалиста может оказать влияние на выбор бельгийского футболиста в пользу мадридской команды.
Осложнить трансфер может только запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию новых игроков «Челси» в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов.