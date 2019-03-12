Азар стал ближе к переходу в «Реал» с возвращением Зидана

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После возвращения на пост главного тренера «королевского клуба» Зинедина Зидана руководство сделало новое предложение «синим» по бельгийцу: «сливочные» готовы отдать за хавбека €115 млн.

Отмечается, что возвращение французского специалиста может оказать влияние на выбор бельгийского футболиста в пользу мадридской команды.