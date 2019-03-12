Гаттузо избежал дисквалификации на матч с «Интером»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо избежал дисквалификации на матч 28-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером», сообщает Football Italia.
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо избежал дисквалификации на матч 28-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером», сообщает Football Italia.
Напомним, Гаттузо был удалён в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Кьево» (2:1) за стычку с нападающим соперника Риккардо Меджорини в первом тайме. По информации издания, дисциплинарный комитет турнира принял решение не дисквалифицировать Гаттузо на следующий матч. Вместо этого специалист будет вынужден выплатить штраф в размере € 15 тыс.
Матч 28-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» состоится на стадионе «Сан-Сиро» 17 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.
«Милан» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (50) располагается строчкой ниже, на четвёртом месте в таблице Серии А.