Гаттузо избежал дисквалификации на матч с «Интером»

Напомним, Гаттузо был удалён в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Кьево» (2:1) за стычку с нападающим соперника Риккардо Меджорини в первом тайме. По информации издания, дисциплинарный комитет турнира принял решение не дисквалифицировать Гаттузо на следующий матч. Вместо этого специалист будет вынужден выплатить штраф в размере € 15 тыс.