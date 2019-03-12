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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаттузо избежал дисквалификации на матч с «Интером»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо избежал дисквалификации на матч 28-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером», сообщает Football Italia.

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Напомним, Гаттузо был удалён в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Кьево» (2:1) за стычку с нападающим соперника Риккардо Меджорини в первом тайме. По информации издания, дисциплинарный комитет турнира принял решение не дисквалифицировать Гаттузо на следующий матч. Вместо этого специалист будет вынужден выплатить штраф в размере € 15 тыс.

Матч 28-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» состоится на стадионе «Сан-Сиро» 17 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Милан» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (50) располагается строчкой ниже, на четвёртом месте в таблице Серии А.

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