Топ-трансферы, никакой критики и нереальная зарплата. Как Перес уговорил Зидана вернуться в «Реал»

Зинедин Зидан — снова тренер «Реала». Сантьяго Солари больше не тренер «Реала». Официально все объявили вчера. Флорентино Перес уговорил спасать Мадрид именно Зизу. Как ему это удалось? Испанские коллеги уже все разузнали. Вот условия, на которых Зинедин согласился принять «Реал».

Топовые трансферы. Самый ожидаемый и важный пункт, о котором договорились Перес и Зидан. Наверное, если бы Леонид Слуцкий возглавил «Реал» — ему бы тоже пообещали новых звезд. Мадрид не покупал их целый сезон — для Переса это вечность. И очевидно, что «Реалу» нужны топовые рекруты. Без них никак. Понятно, что два главных кандидата — Килиан Мбаппе и Эден Азар. При покупке любого из них Бэйл, видимо, уходит из клуба — в юного Винисиуса в «Реале» веры в разы больше. А так шорт-лист — это всегда на самом деле лонг-лист. Левандовски, Погба, Канте, Дибала, Салах, Мане, Агуэро — выбирать Зидану есть из кого.

Полнейшее доверие. Ну, а как вы хотели. Зидан настоял, чтобы все решения о первой команде проходили через него. Чтобы не было позорного конфликта Сарри — Кепа, как в «Челси». Все проблемы решаются внутри клуба. Никаких публичных скандалов. Тем более что о ссорах внутри «Реала» в последнее время рассказыают примерно все испанские СМИ. Зидан хочет спокойствия и стабильности — вполне разумно, когда речь идет о Мадриде. Да и о любом другом клубе.

Сумасшедшая зарплата. Зидан, выигрывая с «Реалом» ЛЧ за ЛЧ, не входил даже в десятку самых высокооплачиваемых тренеров мира. Ну дикость же, нет? Теперь Зизу потребовал исправить это допущение. И платить ему на уровне тренеров с самой крутой зарплатой. Сейчас больше всех получает Диего Симеоне в «Атлетико» — 3,3 млн евро в год. Гвардиола и Вальверде — примерно 2. Зидан, по информации Marca, договорился с Пересом на 4. Неплохо так.