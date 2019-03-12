СМИ: «Реал» сделал предложение «Челси» о трансфере Азара

Источник: Reuters

Незадолго до возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридцев, которое случилось в понедельник, «Реал» сделал предложение «Челси» о переходе Азара. Как ожидается, хавбек только укрепился в желании перейти в «Реал» после возвращения Зидана, и уведомит «Челси» о своем намерении.

Лондонцы намерены выручить за трансфер бельгийца 100 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что в конце сезона у него останется 12 месяцев контракта с клубом.