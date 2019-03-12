Агент Бэйла сообщил о планах игрока после возвращения в «Реал» Зидана

Отношения между Бэйлом и Зиданом сильно испортились в конце прошлого сезона. Футболист был готов покинуть клуб, но решил остаться, когда узнал об уходе Зидана.

29-летний Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче испанского национального чемпионата, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.