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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Бэйла сообщил о планах игрока после возвращения в «Реал» Зидана

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, рассказал, что будет делать его клиент после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана.

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Источник: AP 2019

«Гарет подождёт и посмотрит», — приводит слова Барнетта ESPN.

Отношения между Бэйлом и Зиданом сильно испортились в конце прошлого сезона. Футболист был готов покинуть клуб, но решил остаться, когда узнал об уходе Зидана.

29-летний Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче испанского национального чемпионата, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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