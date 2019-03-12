ФИФА обязала казахстанский клуб выплатить компенсацию своему бывшему тренеру

В кокшетауском клубе Пасулько работал с мая по октябрь 2017 года, после чего «Окжетпес» в одностороннем порядке расторг договор со специалистом. Тот сезон закончился для кокшетаусцев вылетом из премьер-лиги.

Позднее Пасулько с помощью юристов обратился в ФИФА. В итоге «Окжетпес» обязали выплатить тренеру компенсацию за расторжение договора в размере всей зарплаты до конца контракта.

Для 58-летнего Пасулько «Окжетпес» стал третьей казахстанской командой в карьере. В 2010 году он тренировал «Атырау», а с 2011 по 2014 год возглавлял «Ордабасы», с которым выигрывал Кубок.