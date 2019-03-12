«Астана» сделала предложение о переходе одноклубнику казахстанца Зайнутдинова из «Ростова»

По словам Кьяртанссона, он хочет уйти в аренду на три-четыре месяца, а «Ростов» получил по нему предложения от шести клубов из трех стран, среди которых — «Астана», шведский «Юргорден» и американский «Нью-Йорк Сити».

«У меня были предложения в январе от российских и турецких команд, но переходу мешает правило ФИФА, которое запрещает играть за три команды в одном сезоне. Но в команды из Казахстана, Швеции или США я могу перейти сейчас, потому что там чемпионаты только начались или начнутся в ближайшее время», — сказал Кьяртанссон.

В «Ростов» 29-летний Кьяртанссон перешел летом, но в восьми матчах РПЛ не смог открыть счет голам. В российский клуб он перешел в статусе лучшего бомбардира прошлого чемпионата Израиля. В 2014 году Кьяртанссон стал самым забивным игроком в чемпионата Исландии, а в следующем сезоне — в Норвегии.

На родине Кьяртанссон играл за «Сельфосс», «Вестманнаэйяр» и «Филкир», после чего в его карьере были норвежская «Волеренга», китайский «Цзянсу Сунин», шведский «Мальме» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. С 2014 года он выступает за сборную Исландии, за которую забил два гола в 19 матчах, но в заявку на Евро-2016 или чемпионат мира-2018 не попадал.

Контракт Кьяртанссона с «Ростовом» рассчитан до июня 2022 года. За российский клуб он играет вместе с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдинов, который в прошлом сезоне выступал за «Астану».