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22:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала предложение о переходе одноклубнику казахстанца Зайнутдинова из «Ростова»

Нападающий российского «Ростова» и сборной Исландии Видар Кьяртанссон получил предложение от «Астаны». Об этом сам футболист сообщил в интервью исландской газете Morgunbladid.

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По словам Кьяртанссона, он хочет уйти в аренду на три-четыре месяца, а «Ростов» получил по нему предложения от шести клубов из трех стран, среди которых — «Астана», шведский «Юргорден» и американский «Нью-Йорк Сити».

«У меня были предложения в январе от российских и турецких команд, но переходу мешает правило ФИФА, которое запрещает играть за три команды в одном сезоне. Но в команды из Казахстана, Швеции или США я могу перейти сейчас, потому что там чемпионаты только начались или начнутся в ближайшее время», — сказал Кьяртанссон.

В «Ростов» 29-летний Кьяртанссон перешел летом, но в восьми матчах РПЛ не смог открыть счет голам. В российский клуб он перешел в статусе лучшего бомбардира прошлого чемпионата Израиля. В 2014 году Кьяртанссон стал самым забивным игроком в чемпионата Исландии, а в следующем сезоне — в Норвегии.

На родине Кьяртанссон играл за «Сельфосс», «Вестманнаэйяр» и «Филкир», после чего в его карьере были норвежская «Волеренга», китайский «Цзянсу Сунин», шведский «Мальме» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. С 2014 года он выступает за сборную Исландии, за которую забил два гола в 19 матчах, но в заявку на Евро-2016 или чемпионат мира-2018 не попадал.

Контракт Кьяртанссона с «Ростовом» рассчитан до июня 2022 года. За российский клуб он играет вместе с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдинов, который в прошлом сезоне выступал за «Астану».

Трансферное окно в КПЛ открыто до 3 апреля. Первым и пока единственным исландцем в казахстанском чемпионате был форвард Ханнес Сигурдссон, который в 2012 году забил за «Атырау» три гола в 15 матчах.

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