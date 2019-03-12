«ПСЖ» на выезде разгромил «Дижон»
В матче перенесённого 18-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен».
В матче перенесённого 18-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен».
Встреча команд состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Голами в составе парижской команды отметились защитник Маркиньос, полузащитник Анхель Ди Мария, а также нападающие Килиан Мбаппе и Эрик
«Пари Сен-Жермен» набрал 74 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (21) располагается на 18-м месте в таблице чемпионата Франции. В тройку лидеров соревнования на данный момент также входят «Лилль» (57) и «Лион» (50).
|Антуан Комбуаре
|Томас Тухель
|Маркиньюс
|7′
|Кильян Мбаппе
|40′
|Анхель Ди Мария
|50′
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|90+2′
|1
|Рунар Алекс Рунарссон
|16
|Альфонс Ареола
|4
|Найеф Агерд
|2
|Тиагу Силва
|18
|Седрик Ямбере
|3
|Преснель Кимпембе
|24
|Весли Лотоа
49′
|5
|Маркиньюс
37′
|14
|Жордан Марье
|12
|Тома Менье
|15
|Флоран Бальмон
|14
|Хуан Бернат
|20
|Ромен Амальфитано
|6
|Марко Верратти
|9
|Весли Саид
|7
|Кильян Мбаппе
|8
|Мехди Абед
71′
|20
|Левен Кюрзава
76′
|7
|Фредерик Саммаритано
|31
|Колен Дагба
|11
|Жулиу Тавареш
65′
|11
|Анхель Ди Мария
76′
|23
|Жюль Кейта
69′
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|29
|Бенжамен Жанно
83′
|24
|Кристофер Нкунку
76′
|22
|Квон Чхан Хун
|27
|Мусса Диаби
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Жером Мигельгорри(Франция)