«ПСЖ» на выезде разгромил «Дижон»

Встреча команд состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голами в составе парижской команды отметились защитник Маркиньос, полузащитник Анхель Ди Мария, а также нападающие Килиан Мбаппе и Эрик Шупо-Мотинг. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» продлил свою беспроигрышную серию во французской Лиге 1 до 6 матчей.

«Пари Сен-Жермен» набрал 74 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (21) располагается на 18-м месте в таблице чемпионата Франции. В тройку лидеров соревнования на данный момент также входят «Лилль» (57) и «Лион» (50).