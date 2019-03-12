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12 марта, источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» на выезде разгромил «Дижон»

В матче перенесённого 18-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен».

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Встреча команд состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голами в составе парижской команды отметились защитник Маркиньос, полузащитник Анхель Ди Мария, а также нападающие Килиан Мбаппе и Эрик Шупо-Мотинг. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» продлил свою беспроигрышную серию во французской Лиге 1 до 6 матчей.
«Пари Сен-Жермен» набрал 74 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (21) располагается на 18-м месте в таблице чемпионата Франции. В тройку лидеров соревнования на данный момент также входят «Лилль» (57) и «Лион» (50).

Дижон
0:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 1812.03.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Stade Gaston-Gerard
Главные тренеры
Антуан КомбуареТомас Тухель
Голы
Маркиньюс7′
Кильян Мбаппе40′
Анхель Ди Мария50′
Эрик-Максим Шупо-Мотинг90+2′
Составы команд
1Рунар Алекс Рунарссон
16Альфонс Ареола
4Найеф Агерд
2Тиагу Силва
18Седрик Ямбере
3Преснель Кимпембе
24Весли Лотоа
49′
5Маркиньюс
37′
14Жордан Марье
12Тома Менье
15Флоран Бальмон
14Хуан Бернат
20Ромен Амальфитано
6Марко Верратти
9Весли Саид
7Кильян Мбаппе
8Мехди Абед
71′
20Левен Кюрзава
76′
7Фредерик Саммаритано
31Колен Дагба
11Жулиу Тавареш
65′
11Анхель Ди Мария
76′
23Жюль Кейта
69′
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
29Бенжамен Жанно
83′
24Кристофер Нкунку
76′
22Квон Чхан Хун
27Мусса Диаби
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)16
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
16Фолы5
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяЖером Мигельгорри(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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