Российский вратарь Хайкин подписал контракт с «Буде-Глимт»
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с футбольным клубом «Буде-Глимт», сообщается на сайте команды высшей лиги чемпионата Норвегии.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с футбольным клубом «Буде-Глимт», сообщается на сайте команды высшей лиги чемпионата Норвегии.
Хайкин имеет два гражданства — российское и израильское. Контракт игрока с «Буде-Глимт» рассчитан до конца 2019 года.
До перехода в норвежский клуб 23-летний голкипер выступал за израильский «Хапоэль» (Кфар-Сава). В 2017 году Хайкин стал обладателем Кубка Израиля в составе «Бней-Иегуда».