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14:07 (мск), источник: Р-Спорт

Российский вратарь Хайкин подписал контракт с «Буде-Глимт»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с футбольным клубом «Буде-Глимт», сообщается на сайте команды высшей лиги чемпионата Норвегии.

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Хайкин имеет два гражданства — российское и израильское. Контракт игрока с «Буде-Глимт» рассчитан до конца 2019 года.

До перехода в норвежский клуб 23-летний голкипер выступал за израильский «Хапоэль» (Кфар-Сава). В 2017 году Хайкин стал обладателем Кубка Израиля в составе «Бней-Иегуда».

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