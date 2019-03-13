Российский вратарь Хайкин подписал контракт с «Буде-Глимт»

Хайкин имеет два гражданства — российское и израильское. Контракт игрока с «Буде-Глимт» рассчитан до конца 2019 года.

До перехода в норвежский клуб 23-летний голкипер выступал за израильский «Хапоэль» (Кфар-Сава). В 2017 году Хайкин стал обладателем Кубка Израиля в составе «Бней-Иегуда».