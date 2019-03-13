«“Тобол” — один из лучших коллективов, где я играл». Игрок сборной Беларуси рассказал о возвращении в Казахстан

Источник: РИА "Новости"

— Михаил, вы сыграли первый матч в КПЛ. Прежде всего хотелось бы спросить, каковы ощущения от игры в манеже?

— Насколько я знаю, это первый манеж в Казахстан, где проводят матчи высшего дивизиона. В Беларуси я уже играл в таких условиях, для меня абсолютно нормально, не доставляет никакого дискомфорта. Это прекрасно, что такие спортивные объекты открываются в Казахстане.

— А если судить с точки зрения поля, я знаю, что у вас были тяжелые травмы в прошлом году, искусственное покрытие не является проблемой?

— Иногда побаливает что-то, есть нюансы, но мне не запрещено играть на искусственном газоне. Да, это нежелательно, лучше на натуральном. В целом, для меня не принципиально.

— Когда Газзаев тренировал «Актобе» игроки говорили, что у него очень тяжелые нагрузки на сборах. Вы это прочувствовали на себе?

— Нагрузки были интенсивными, но адекватными. В целом мы провели качественные сборы.

— У вас большой опыт работы с разными тренерами. Что вы уже отметили по работе с Газзаевым?

Читайте также Игорь Криушенко объявил расширенный список сборной Беларуси по футболу на матчи ЧЕ-2020

— Он требует играть больше в прессинг, контроль мяча. В общем, я и команда понимают его требования.

— Вы воспитанник «Шахтера», очный матч против них будет носит принципиальный характер для вас?

— Нет, каждая игра имеет важное значение, просто будет интересно сыграть против родной команды. Тем более, я обещал приехать на матч мой первый тренер, приятно будет увидеть его.

— Есть ли у вас особенные воспоминания о времени проведенном в Караганде?

— Обычное детство. Сначала играли на асфальте, потом появилось искусственное поле, но я уже уехал в то время. Из игроков того поколения сейчас продолжают карьеру Игорь Шацкий, он как раз в «Шахтере», и еще Аслан Дарабаев, вот с ними я играл вместе.

— Вы недавно сыграли против «Иртыша» и вероятно поговорили после матча с Дарабаевым?

— Да, хотя я еще до перехода в «Тобол» разговаривал с ним, он мне рассказывал про команду, город. Аслан говорил про атмосферу в команде, и вот я уже три месяца в «Тоболе». Могу подтвердить — это один из лучших коллективов, где я играл, такое единение встречал лишь в одном клубе, когда выступал в Беларуси. Кстати, Шацкого я тоже встретил недавно, когда Казахстан играл с Молдовой, мы до этого 12 лет не виделись.

— Вы долгое время выступали в БАТЭ — команде, где чемпионство и еврокубки — это обязанность. «Тобол» ведет борьбу за медали, но пока не воспринимается как претендент на «золото». Поднять уровень амбиций клуба — ваша цель?

— Однозначно надо сыграть не хуже, чем в прошлом сезоне. Безусловно, есть желание стать чемпионом Казахстана, потенциал виден, мы стараемся, но громкими словами сейчас не хочу бросаться.

— В Казахстане помимо вас играют другие футболисты сборной Беларуси — Иван Маевский, Сергей Политевич. Заключили ли вы уже какой-то спор между собой, относительно того, чья команда будет выше в таблице?

— Еще нет, но может быть в сборной на что-нибудь поспорим, если меня вызовут. Думаю, они не откажутся.

Напомним, что в первом туре КПЛ-2019 «Тобол» крупно обыграл «Иртыш» (3:0), Гордейчук вышел в стартовом составе, сыграл 55 минут, после чего был заменен на Бауыржана Турысбека.