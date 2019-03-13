Президент «Лиона» надеется вернуть Бензема
Президент «Лиона»
Президент «Лиона»
Глава клуба рассказал, что уже предпринимал одну попытку прошлым летом.
31-летний нападающий перешел в расположение «сливочных» в 2009 году из «Лиона» за €35 млн.
«Мы общались с ним о возвращении в прошлом году, и он был готов к этому. Но мы не сошлись по экономическим показателям. Было бы здорово, если бы Бензема однажды мог вернуться домой», — заявил Олас.
В «Лионе» за пять сезонов французский футболист оформил 66 голов в 148 матчах.
Ранее Серхио Рамос и Марсело поругались на тренировке «Реала».