Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
12.03
Дижон0
ПСЖ4
Футбол. Еврокубки
12.03
Ювентус3
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
12.03
Манчестер Сити7
Шальке-040
Футбол. Еврокубки
14.03
Динамо К
Челси
Все события
Фоторепортажи
28«Динамо» — «Спартак»: фаны против Глушакова, Джикия — герой
21Самые стильные футбольные тренеры
13:29 (мск), источник: Газета.Ру

Президент «Лиона» надеется вернуть Бензема

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил о намерении вернуть в стан клуба форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, передает Tout le sport.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Глава клуба рассказал, что уже предпринимал одну попытку прошлым летом.

Читайте также
Кто из игроков «Реала» должен покинуть клуб в трансферное окно

31-летний нападающий перешел в расположение «сливочных» в 2009 году из «Лиона» за €35 млн.

«Мы общались с ним о возвращении в прошлом году, и он был готов к этому. Но мы не сошлись по экономическим показателям. Было бы здорово, если бы Бензема однажды мог вернуться домой», — заявил Олас.

В «Лионе» за пять сезонов французский футболист оформил 66 голов в 148 матчах.

Ранее Серхио Рамос и Марсело поругались на тренировке «Реала».

Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анастасия Заворотнюк снова стала мамой
Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»
Овечкин набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ
Большая восьмерка: в Кубке Гагарина стартует битва за полуфиналы
Мастер на все руки. Малкин преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ
Дошутилась: почему Медведева отписалась от Туктамышевой
Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: Я просто сделал свою работу
Опубликован список самых популярных спортсменов планеты (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь