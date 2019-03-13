Новичок КПЛ подписал экс-капитана «Астаны»

Нусербаев является воспитанником шымкентского футбола. В 2006 году дебютировал в составе «Ордабасы». В 2011 году перешел в «Астану» (на тот момент «Локомотив»), а 2012 году стал лучшим бомбардиром клуба, забив десять голов в 26 играх, и лучшим нападающим сезона по версии ФФК.