Новичок КПЛ подписал экс-капитана «Астаны»
Кокшетауский «Окжетпес» подписал нападающего Таната Нусербаева, сообщает официальный сайт клуба.
Кокшетауский «Окжетпес» подписал нападающего Таната Нусербаева, сообщает официальный сайт клуба.
Нусербаев является воспитанником шымкентского футбола. В 2006 году дебютировал в составе «Ордабасы». В 2011 году перешел в «Астану» (на тот момент «Локомотив»), а 2012 году стал лучшим бомбардиром клуба, забив десять голов в 26 играх, и лучшим нападающим сезона по версии ФФК.
В январе 2017 года Нусербаев подписал контракт с шымкентским «Ордабасы», стал лучшим бомбардиром, забив девять голов в 22 матчах. В сезоне 2018 году на правах аренды играл за костанайский «Тобол».
За национальную сборную Казахстана сыграл 28 матчей. Трижды становился чемпионом Казахстана в составе «Астаны».