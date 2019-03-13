Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
12.03
Дижон0
ПСЖ4
Футбол. Еврокубки
12.03
Ювентус3
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
12.03
Манчестер Сити7
Шальке-040
Футбол. Еврокубки
14.03
Динамо К
Челси
Все события
Фоторепортажи
9Состоится ли дебют Чалова в сборной?
23Самые красивые болельщицы на Универсиаде
16:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Два матча за удар локтем?» Как жестко в Европе наказали бы за фол игрока «Кайрата»

В матче за Суперкубок Казахстана форвард алматинского «Кайрата» Адеринсола Эсеола ударил локтем защитника «Астаны» Марина Аничича и получил красную карточку. Изначально КФФ дисквалифицировала украинца на пять матчей, но позже наказание значительно смягчили. Решением апелляционного комитета Казахстанской федерации футбола срок дисквалификации игрока был снижен до двух игр.

Наверх

Корреспондент Vesti.kz вспомнил несколько практически идентичных эпизодов в европейском футболе, которые заканчивались жесткими санкциями по отношению к игрокам, нарушившим правила подобным образом.

Февраль 2016 года. Нападающий «Ганновера» Угу Алмейда подвергся дисквалификации за свои действия в матче бундеслиги с «Аугсбургом».

Португалец на 73-й минуте игры нанес намеренный удар в лицо полузащитнику Доминику Кору. Арбитр матча заявил, что не видел этого эпизода, поэтому дисциплинарный комитет смог вынести наказание задним числом. Алмейда пропустил три игры, его клуб «Ганновер» даже не стал подавать апелляцию на это решение.

Читайте также
Лучший бомбардир «Кайрата» дисквалифицирован на пять матчей

Ноябрь 2014 года. Федерация футбола Румынии вынесла рекордную для страны дисквалификацию защитнику клуба «Тыргу Муреш» Габриэлу Мурешану за удар локтем футболистe «Стяуа» Раула Русеску.

32-летний защитник был дисквалифицирован на 16 матчей и оштрафован на 4,5 тысячи евро. Примечательно, что во время игры румынского первенства арбитр показал Мурешану лишь желтую карточку.

Март 2017 года. Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович был дисквалифицирован на три матча за эпизод, в котором он ударил локтем по лицу защитника «Борнмута» Тайрона Мингса. Высочайший авторитет игрока и клуба не повлияли на решение английской федерации.

Август 2017 года. Эпизод с казахстанским футболистом, но когда решение принимает европейский союз. Матч отборочного цикла ЧМ-2018 Казахстан — Дания, капитан нашей сборной Бауыржан Исламхан на 43-й минуте бьет локтем в верховой борьбе хавбека гостей Вильяма Квиста. Итог: прямая красная карточка и дисквалификация от УЕФА на три матча.

Февраль 2019 года. Совсем свежий пример, который очень похож на эпизод с участием Эсеолы и Аничича. Матч Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал». Нападающий лондонского клуба Александр Ляказетт отмахивается от игрока БАТЭ Александара Филиповича после единоборства. Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Ляказетта на три еврокубковых игры. При этом комитет УЕФА изначально вынес наказание для француза на один матч, но позже увеличил срок до трех игр.

Алибек Кабенов  .

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Я живу в Вегасе, но бой Головкина смотрел в Астане". Канадский игрок "Барыса" - о занятиях боксом, плей-офф и поддержке от GGG
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона»
Хабиб Нурмагомедов обозначил сроки своего следующего боя
Большая восьмерка: в Кубке Гагарина стартует битва за полуфиналы
УЕФА открыл дело против Неймара за комментарии после матча ЛЧ
Дошутилась: почему Медведева отписалась от Туктамышевой
Биатлонисты выступают в индивидуальной гонке на ЧМ (видео)
Самые стильные футбольные тренеры (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь