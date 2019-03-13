«Два матча за удар локтем?» Как жестко в Европе наказали бы за фол игрока «Кайрата»

Корреспондент Vesti.kz вспомнил несколько практически идентичных эпизодов в европейском футболе, которые заканчивались жесткими санкциями по отношению к игрокам, нарушившим правила подобным образом.

Февраль 2016 года. Нападающий «Ганновера» Угу Алмейда подвергся дисквалификации за свои действия в матче бундеслиги с «Аугсбургом».

Португалец на 73-й минуте игры нанес намеренный удар в лицо полузащитнику Доминику Кору. Арбитр матча заявил, что не видел этого эпизода, поэтому дисциплинарный комитет смог вынести наказание задним числом. Алмейда пропустил три игры, его клуб «Ганновер» даже не стал подавать апелляцию на это решение.

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Ноябрь 2014 года. Федерация футбола Румынии вынесла рекордную для страны дисквалификацию защитнику клуба «Тыргу Муреш» Габриэлу Мурешану за удар локтем футболистe «Стяуа» Раула Русеску.

32-летний защитник был дисквалифицирован на 16 матчей и оштрафован на 4,5 тысячи евро. Примечательно, что во время игры румынского первенства арбитр показал Мурешану лишь желтую карточку.

Март 2017 года. Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович был дисквалифицирован на три матча за эпизод, в котором он ударил локтем по лицу защитника «Борнмута» Тайрона Мингса. Высочайший авторитет игрока и клуба не повлияли на решение английской федерации.

Август 2017 года. Эпизод с казахстанским футболистом, но когда решение принимает европейский союз. Матч отборочного цикла ЧМ-2018 Казахстан — Дания, капитан нашей сборной Бауыржан Исламхан на 43-й минуте бьет локтем в верховой борьбе хавбека гостей Вильяма Квиста. Итог: прямая красная карточка и дисквалификация от УЕФА на три матча.

Февраль 2019 года. Совсем свежий пример, который очень похож на эпизод с участием Эсеолы и Аничича. Матч Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал». Нападающий лондонского клуба Александр Ляказетт отмахивается от игрока БАТЭ Александара Филиповича после единоборства. Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Ляказетта на три еврокубковых игры. При этом комитет УЕФА изначально вынес наказание для француза на один матч, но позже увеличил срок до трех игр.