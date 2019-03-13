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16:36 (мск), источник: Р-Спорт

Якини уволен из «Эмполи» спустя четыре месяца после назначения

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера «Эмполи», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

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В ноябре Якини сменил во главе команды Аурелио Андреаццоли. Также от своих должностей освобождены помощники Якини Джузеппе Карильо и Фабрицио Тафани.

«Эмполи» в нынешнем сезоне идет на 17-м месте в турнирной таблице серии А.

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