Якини уволен из «Эмполи» спустя четыре месяца после назначения
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера «Эмполи», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера «Эмполи», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
В ноябре Якини сменил во главе команды Аурелио Андреаццоли. Также от своих должностей освобождены помощники Якини Джузеппе Карильо и Фабрицио Тафани.
«Эмполи» в нынешнем сезоне идет на 17-м месте в турнирной таблице серии А.