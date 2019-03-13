Албанский хавбек Гавазай на правах аренды перешел в минское «Динамо»

Футболист будет выступать за клуб до конца первого круга чемпионата 2019.

Выступал в албанских молодежных клубах «Лириа» и «Приштина». На профессиональном уровне защищал цвета команд «Приштина» (Косово), «Гент» (Гент, Бельгия), «Руселаре» (Руселаре, Бельгия), «Скендербеу» (Корча, Албания), «Енисей» (Красноярск, Россия).

Чемпион Бельгии 2014/15 в составе «Гента». Выступал за сборные Албании U19 и U21. С 2018 года — игрок национальной сборной Албании.