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19:38 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Албанский хавбек Гавазай на правах аренды перешел в минское «Динамо»

23-летний полузащитник Энис Гавазай на правах аренды перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

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Футболист будет выступать за клуб до конца первого круга чемпионата 2019.

Выступал в албанских молодежных клубах «Лириа» и «Приштина». На профессиональном уровне защищал цвета команд «Приштина» (Косово), «Гент» (Гент, Бельгия), «Руселаре» (Руселаре, Бельгия), «Скендербеу» (Корча, Албания), «Енисей» (Красноярск, Россия).

Чемпион Бельгии 2014/15 в составе «Гента». Выступал за сборные Албании U19 и U21. С 2018 года — игрок национальной сборной Албании.

В минском «Динамо» Энис Гавазай будет выступать под № 11.

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