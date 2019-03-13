ФИФА подготовила новый проект клубного чемпионата мира для 24-х команд

Источник: AFP 2019

По задумке организаторов, в первом турнире от Европы будет 8 представителей, от Южной Америки — 6. По 3 путевки получат команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ. Еще 1 клуб попадет на чемпионат из Океании.

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Чемпионат начнется с группового турнира, в котором команды поделят на 8 групп. Таким образом, каждый клуб проведет как минимум две игры. Победители групп выйдут в четвертьфинал.

По сведениям АР, пять из шести конфедераций поддержали этот проект. Пока не получено согласие УЕФА. В то же время, ФИФА учла пожелания УЕФА и сократила количество европейских команд до 8. Ранее предполагалось, что от Европы в турнире примут участие 12 клубов, но УЕФА выступил против этого.