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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь и воспитанник «Кайрата» с опытом стажировки в «Спортинге» перешли в клуб первой лиги

Уральский «Акжайык», выступающий в первой лиге Казахстана, подписал контракт с голкипером «Кайрата» Ильей Караваевым, сообщает официальный сайт клуба.

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Кроме «Кайрата» он играл в таких клубах, как семипалатинский «Алтай» и алматинский ЦСКА. Молодой вратарь в прошлом году в первенстве первой лиги Казахстана провел 12 игр. В разные годы привлекался в сборные страны U-19, U-21. В прошлом году вызывался в основную команду ФК «Кайрат» на кубковые матчи.

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Также состав «Акжайыка» пополнил еще один воспитанник алматинцев Рашид Люхай. Игрок, родившийся в 1997 году, прошел все этапы подготовки игроков «Кайрата». В прошлом сезоне в составе команды «Кайрат А» провел 23 игры в первой лиге. Стал автором одного гола и одной результативной передачи. Также молодой полузащитник провел одну игру на Кубке страны и одну игру в премьер-лиге, играя за основной состав команды «Кайрат». Привлекался в сборные республики в команды U-16, U-17, U-18, U-19.

В 2015 году проходил стажировку в академии португальского «Спортинга».

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