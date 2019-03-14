Вратарь и воспитанник «Кайрата» с опытом стажировки в «Спортинге» перешли в клуб первой лиги

Кроме «Кайрата» он играл в таких клубах, как семипалатинский «Алтай» и алматинский ЦСКА. Молодой вратарь в прошлом году в первенстве первой лиги Казахстана провел 12 игр. В разные годы привлекался в сборные страны U-19, U-21. В прошлом году вызывался в основную команду ФК «Кайрат» на кубковые матчи.

Также состав «Акжайыка» пополнил еще один воспитанник алматинцев Рашид Люхай. Игрок, родившийся в 1997 году, прошел все этапы подготовки игроков «Кайрата». В прошлом сезоне в составе команды «Кайрат А» провел 23 игры в первой лиге. Стал автором одного гола и одной результативной передачи. Также молодой полузащитник провел одну игру на Кубке страны и одну игру в премьер-лиге, играя за основной состав команды «Кайрат». Привлекался в сборные республики в команды U-16, U-17, U-18, U-19.