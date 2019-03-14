Воспитанник «Ниццы» стал игроком казахстанского клуба

Футболист родился в Того, но в дальнейшем переехал во Францию. Он прошел академию «Ниццы», но не смог пробиться в главную команду, выступая за «молодежку». Также вызывался в юношеские сборные Франции до 17 и 19 лет.

В 2012 году Ньюиадзи покинул «Ниццу», перейдя в софийский ЦСКА. После Болгарии он играл за литовский «Жальгирис», турецкий «1461 Трабзон» и румынскую «Астру». В 2018 году уроженец Того забил два гола в 23 играх за «Жальгирис».

Основная позиция Ньюиадзи — левый вингер, но также он может сыграть справа и центрфорварда. Футболист уже заявлен за свой новый клуб в качестве нападающего и гражданина Франции.

Отметим, что в межсезонье «Тараз» принял известный казахстанский тренер Вахид Масудов. За трансферами клуба можно следить по нашей «Таблице переходов».