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16:46 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Ниццы» стал игроком казахстанского клуба

Новичком «Тараза» стал 27-летний форвард Серж Ньюиадзи, передает корреспондент Vesti.kz.

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Футболист родился в Того, но в дальнейшем переехал во Францию. Он прошел академию «Ниццы», но не смог пробиться в главную команду, выступая за «молодежку». Также вызывался в юношеские сборные Франции до 17 и 19 лет.

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В 2012 году Ньюиадзи покинул «Ниццу», перейдя в софийский ЦСКА. После Болгарии он играл за литовский «Жальгирис», турецкий «1461 Трабзон» и румынскую «Астру». В 2018 году уроженец Того забил два гола в 23 играх за «Жальгирис».

Основная позиция Ньюиадзи — левый вингер, но также он может сыграть справа и центрфорварда. Футболист уже заявлен за свой новый клуб в качестве нападающего и гражданина Франции.

Отметим, что в межсезонье «Тараз» принял известный казахстанский тренер Вахид Масудов. За трансферами клуба можно следить по нашей «Таблице переходов».

В первом туре КПЛ таразцы в гостях уступили «Кайрату», во втором туре (15 марта) они на выезде встретятся с «Тоболом».

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