ФИФА снова лишила «Актобе» шести оков в КПЛ-2019
Футбольный клуб «Актобе» снова лишился шести очков в казахстанской
Футбольный клуб «Актобе» снова лишился шести очков в казахстанской
Решение 29 ноября 2018 года принял дисциплинарный комитет ФИФА.
Шести очков «Актобе» лишился за невыплату задолженности форварду Неманье Николичу, который в 2016 году отметился одной голевой передачей в пяти матчах КПЛ. Сейчас 26-летний черногорец играет за сербский «Партизан».
Напомним, в феврале ФИФА сняла с «Актобе» шесть очков
Таким образом, у «Актобе» в таблице стало минус 12 очков. Клуб в новом сезоне КПЛ стартовал с поражения от «Астаны» (1:5).