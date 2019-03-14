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16:48 (мск), источник: Vesti.kz

ФИФА снова лишила «Актобе» шести оков в КПЛ-2019

Футбольный клуб «Актобе» снова лишился шести очков в казахстанской премьер-лиге, сообщает официальный сайт ПФЛК.

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Источник: AFP 2019

Решение 29 ноября 2018 года принял дисциплинарный комитет ФИФА.

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Шести очков «Актобе» лишился за невыплату задолженности форварду Неманье Николичу, который в 2016 году отметился одной голевой передачей в пяти матчах КПЛ. Сейчас 26-летний черногорец играет за сербский «Партизан».

Напомним, в феврале ФИФА сняла с «Актобе» шесть очков из-за долгов перед бывшим защитником сборной Нигерии Айоделе Аделейе, который играл за «красно-белых» в 2015 году.

Таким образом, у «Актобе» в таблице стало минус 12 очков. Клуб в новом сезоне КПЛ стартовал с поражения от «Астаны» (1:5).

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