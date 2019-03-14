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17:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Сейдахмет впечатлил меня». Болгарский комментатор оценил перспективы «Казахского Месси» в «Левски»

Редактор болгарского сайта Topsport.bg и спортивный комментатор Виктор Вутов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета в «Левски».

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Источник: РИА "Новости"

Официально о переходе Сейдахмета софийский клуб объявил 28 февраля.

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В болгарской команде 19-летний казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».

«Я слышал много положительных отзывов о нем от представителей “Левски”. Он хорош в тренировках. Думаю, он дебютирует в субботу против “Верея”. Лично меня он впечатлил в товарищеском матче между Болгарией и Казахстаном. “Левски” нужен человек с фантазией в атаке. Я надеюсь, что именно он сможет помочь решить эту проблему. У “Левски” серьезные трудности в атаке. Их вингеры не в форме, поэтому Сейдахмет получит больше времени на поле. Определенно некоторое время потребуется для акклиматизации. Было бы неплохо быть с командой во время паузы для сборных, но, насколько я понял, его вызвали в состав сборной Казахстана. Я беседовал с болгарскими тренерами Младеновым и Димитровым, работавшими в Казахстане. Они высоко оценивали потенциал Сейдахмета. Я знаю, что его рекомендовал Стойлов. Он обязательно получит шанс закрепиться в “Левски”. Ему нужно будет воспользоваться им. Ему по силам стать основным игроком “Левски”. Я предполагаю, что он будет действовать на правом фланге, потому что Джерсон Кабрал в ужасной форме. Георгий Дерменджиев объявил, что если Сейдахмет понравится, то ему могут предложить контракт в “Левски”. Все зависит от Сейдахмета и тренера “Левски”. Тем не менее речь идет о молодом футболисте, которому есть чему поучиться в футболе», — отметил Вутов.

Отметим, что в историю сборной Казахстана Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За команду он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза. Отметим, что в товарищеской игре с Болгарией, завершившейся поражением казахстанцев (1:2), он был признан одним из лучших.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.

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