Легкая прогулка для «Астаны» и более серьезный соперник для «Кайрата». Превью ко второму туру КПЛ-2019

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Футбол. Премьер-лига. Тур 2

15 марта (пятница)

«Кайсар» — «Жетысу»

В стартовом матче кызылординцы потерпели незаслуженное поражение от «Атырау». Тем не менее должны были сделать правильные выводы и в первую очередь по части низкой реализации моментов. Семиреченцы напротив наколотили пять мячей в ворота «Окжетпеса» и возглавили таблицу после первого тура. Но та игра была в родных стенах, а теперь играть на выезде против одной из играющих команд чемпионата. И как сейчас все повернется для них, трудно прогнозировать.

В личных встречах небольшим преимуществом владеет «Кайсар», одержавший 16 побед при восьми ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 39−38.

«Астана» — «Окжетпес»

Здесь фаворит очевиден. При соответствующем настрое столичная команда наберет дежурные три очка. Если и может проиграть, то только самой себе. При этом синегорцы обязаны сыграть более организованно, чем в Талдыкоргане. Хотя при таком большом количестве новичков в составе им необходимо больше времени для сыгранности. Да еще команде Андрея Карповича выпал отнюдь нелегкий календарь на старте сезона — дальше последуют игры с другими основными претендентами на медали «Ордабасы» и «Кайратом». В этой ситуации кокшетаусцам остается пожелать не ударить лицом в грязь.

Интересно, что в столице команды ни разу не играли вничью, из восьми игр астанчане выиграли семь. Всего ими проведено 16 матчей, 12 из которых завершились в пользу «Астаны» при одной ничьей и трех поражениях с разницей мячей 35−11.

«Ордабасы» — «Актобе»

Южане метят в тройку в этом сезоне, а потому им никак нельзя отпускать «красно-белых». Даже ничья будет расцениваться как поражение. Словом, у них хороший шанс закрепить свое положение в верхней части таблицы. «Красно-белым» ничего не остается кроме, как постараться сдержать атакующий порыв шымкентцев, у которых игру и результат определяют легионеры.

Доведется актюбинцам прыгнуть выше головы — честь и хвала. Не будем забывать о том, что чемпионат они начали с минусом шесть очков, а перед вторым туром лишились еще шести баллов за оставшиеся задолженности перед бывшими игроками. Это значит, что при любом раскладе не только в этом матче команда Александра Седнева останется на последнем месте.

В предыдущих 49 поединках «Ордабасы» только в девяти случаях выходил победителем, проиграв 26 игр и еще 14 матчей завершив вничью с разницей мячей 42−73.

«Кайрат» — «Шахтер»

В отличии от других клубов у алматинцев благоприятный календарь в начале чемпионата — до шестого тура им играть с не претендующими на призовые места соперниками. Поэтому им следует набрать как можно больше очков. Другое дело, что карагандинцы выглядят посильнее таразцев, вследствие чего кайратовцам понадобится приложить еще больше усилий, чтобы такого оппонента одолеть.

К тому же этот оппонент в состоянии преподнести сюрприз — во всяком случае ему нужно реабилитироваться за крупное поражение от «Ордабасы». Следовательно, хозяевам стоит повысить градус ответственности, поскольку в случае осечки конкуренты могут уйти в отрыв.

В последних сезонах карагандинский клуб не совсем удачно противостоял алматинцам, что естественно не могло не отразиться на их взаимоотношениях — 28 побед у «Кайрата», 13 ничьих и 19 побед у «Шахтера» с разницей мячей 98−62.

«Тобол» — «Тараз»

В этой игре только сумасшедший может поставить на таразцев. Но сразу ставить крест на их перспективах не хотелось бы, все-таки их возглавляет опытный тренер, который со своей стороны обязан был разобраться в причинах невыразительной игры против «Кайрата». Если же его подопечные сыграют также трусливо как в Алматы, то снова пролетят. Они должны помнить, что удача любит смелых. Пока «Тобол» видится явным фаворитом. Об этом свидетельствует и статистика личных встреч: костанайцы праздновали успех в 31-м матче при девяти ничьих и 15 поражениях с разницей мячей 78−46.

«Атырау» — «Иртыш»

Как показала прошлая игра, «нефтяникам» достаточно и одного момента со стандарта, чтобы набрать очки. Правда, в этот раз они играют дома, что само собой обязывает их сыграть в более решительный и цельный футбол. Павлодарцы в свою очередь попытаются остаться верны своему комбинационному стилю игры, но для этого от лидеров команды потребуется более максимальная самоотдача. Впрочем, у гостей ровно столько шансов не проиграть, сколько их у хозяев для победы.

Прежде команды встречались 46 раз: 11 побед на счету «Атырау» при 11 ничьих и 24 поражениях с разницей мячей 28−58. В прошлом сезоне соперники выигрывали исключительно на своих полях.

В 15:00 по времени Астаны стартует матч «Ордабасы» — «Актобе», в 16:00 — «Кайсар» — «Жетысу», в 17:00 — «Тобол» — «Тараз», в 18:45 — «Кайрат» — «Шахтер», в 19:30 — «Астана» — «Окжетпес».