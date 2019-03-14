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20:19 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ уступил «Ислочи» в ответном матче и не вышел в ½ финала Кубка Беларуси по футболу

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми полуфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси стали футболисты «Ислочи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке, состоявшемся на поле ФК «Минск», подопечные Виталия Жуковского обыграли 15-кратного чемпиона страны борисовский БАТЭ со счетом 1:0. Победный гол эффектным ударом на 32-й минуте встречи забил Дмитрий Комаровский. В первой игре в «Борисов-Арене» эти соперники не выявили победителя, завершив встречу вничью — 1:1.

В пятницу, 15 марта, состоятся еще два матча ¼ финала, причем оба пройдут в Бобруйске на стадионе имени Александра Прокопенко. В 13.00 футболисты «Слуцка» встретятся с минским «Динамо», которому уступили в первой встрече со счетом 0:2, а в 17.30 представитель первой лиги национального первенства бобруйская «Белшина» попытается реабилитироваться за разгромное поражение в Солигорске от местного «Шахтера» (0:5).

Заключительный четвертьфинальный поединок состоится 16 марта в Гомеле. Еще один клуб из первой лиги местный «Локомотив» сыграет с футболистами «Витебска». В первой встрече витебчане с огромным трудом одолели соперников на своем поле — 1:0. Для витебских футболистов нынешний кубковый розыгрыш особый, ведь его решающий поединок пройдет в их родном городе, победа в нем позволит принять участие в квалификации Лиги Европы.

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