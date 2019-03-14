Источник: Погба сообщил Сульшеру, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не намерен менять команду.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не намерен менять команду.
Об этом француз уведомил исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов»
Погба хотел уйти из «МЮ», когда у него испортились отношения с бывшим наставником команды Жозе Моуринью. После увольнения португальского специалиста хавбек изменил решение.
Действующий контракт Поля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.
Ранее сообщалось, что в трансфере Погба заинтересован туринский «Ювентус», за который француз выступал с 2012 по 2016 год.
В нынешнем сезоне английской