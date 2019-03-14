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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Погба сообщил Сульшеру, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не намерен менять команду.

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Об этом француз уведомил исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера, сообщает The Sun.

Погба хотел уйти из «МЮ», когда у него испортились отношения с бывшим наставником команды Жозе Моуринью. После увольнения португальского специалиста хавбек изменил решение.

Действующий контракт Поля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

Ранее сообщалось, что в трансфере Погба заинтересован туринский «Ювентус», за который француз выступал с 2012 по 2016 год.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Поль забил 11 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах.

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