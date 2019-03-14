СМИ: Скоулз покинул «Олдхэм Атлетик»
Главный тренер клуба четвертого английского дивизиона «Олдхэм Атлетик» Пол Скоулз объявил об уходе с занимаемой должности, информирует Press Association Sport.
Главный тренер клуба четвертого английского дивизиона «Олдхэм Атлетик» Пол Скоулз объявил об уходе с занимаемой должности, информирует Press Association Sport.
44-летний специалист возглавил команду 11 февраля.
Напомним, Скоулз в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе котрого 11 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.