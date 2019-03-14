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21:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Скоулз покинул «Олдхэм Атлетик»

Главный тренер клуба четвертого английского дивизиона «Олдхэм Атлетик» Пол Скоулз объявил об уходе с занимаемой должности, информирует Press Association Sport.

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Источник: Reuters

44-летний специалист возглавил команду 11 февраля.

Напомним, Скоулз в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе котрого 11 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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