Источник: Зидан хочет видеть в «Реале» Фекира

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Фекир с большой долей вероятности покинет «Лион» по окончании сезона. Его контракт с французским клубом истекает летом 2020 года, поэтому «Лион» может попытаться продать игрока, чтобы не допустить его перехода в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Фекир был близок к переходу в «Ливерпуль». Тогда стороны фактически договорились об условиях сделки, но в конечном итоге французский форвард остался в команде.