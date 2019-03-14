Доменико Тедеско уволен с поста главного тренера «Шальке»

Также свой пост покинул помощник Тедеско Петер Перхтольд. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Хуб Стивенс, его ассистентом будет Майк Бюскенс. В текущем сезоне «Шальке» вылетел из розыгрыша лиги чемпионов, дважды уступив английскому «Манчестер Сити» в матчах 1/8 финала турнира — 2:3 и 0:7, в бундеслиге немецкий клуб с 23 очками занимает 14-е место.

«Нам не легко было принять это решение, потому что Доменико Тедеско положительно повлиял на “Шальке”. В прошлом сезоне он достиг успеха, заняв второе место в чемпионате. Однако, мы не должны забывать, что в нынешнем сезоне “Шальке” находится внизу турнирной таблицы. После тщательных переговоров мы пришли к выводу, что так больше не может продолжаться», — сказал спортивный директор «Шальке» Йохан Шнайдер.