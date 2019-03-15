«Здравствуй, первая лига!»: экс-тренер «Актобе» — о новых санкциях ФИФА и ситуации в клубе
Бывший главный тренер «Актобе» Равиль Рамазанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил, что при новых санкциях со стороны ФИФА клуб не удержится в
Бывший главный тренер «Актобе» Равиль Рамазанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил, что при новых санкциях со стороны ФИФА клуб не удержится в
— У «Актобе» повторно сняли шесть очков. Не кажется ли вам, что это уже утопия?
— Выход один — нужно закрывать долги. Но с этим никто не работает, все говорят, а ничего не делается.
— Нынешняя ситуация как никогда приближает команду к вылету в первую лигу.
— Отыграть 12 очков невозможно. С вылетом команды из
— Были предложения признать клуб банкротом, чтобы решить вопрос с долгами…
— Это глупые люди такое предлагают, потому что сами ничего не сделали для команды, только ее поим***, и все. Я считаю, что все можно сделать, имею в виду закрыть эти долги, но нужно садиться и разговаривать. Если честно, люди просто не хотят этого делать. Их устраивает то, что есть, осваивают эти бюджеты, и все. Рассказывают болельщикам, что они работают, а на самом деле ничего не делается. Долги появились при трех управляющих — Васильеве, Тюмалиеве и Смакове. Все трое
— При вас таких ситуаций и близко не было?
— Нет, конечно. Я в шоке от всего этого сейчас.
— Нынешний состав команды конкурентоспособен?
— Нет, все равно нужно ее усиливать. Болельщики просили выпускать в составе побольше местных игроков, вот сейчас им и предоставляется шанс, пусть теперь доказывают, что можно играть в
Напомним, в феврале ФИФА сняла с «Актобе» шесть очков