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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Здравствуй, первая лига!»: экс-тренер «Актобе» — о новых санкциях ФИФА и ситуации в клубе

Бывший главный тренер «Актобе» Равиль Рамазанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил, что при новых санкциях со стороны ФИФА клуб не удержится в премьер-лиге.

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— У «Актобе» повторно сняли шесть очков. Не кажется ли вам, что это уже утопия?

— Выход один — нужно закрывать долги. Но с этим никто не работает, все говорят, а ничего не делается.

— Нынешняя ситуация как никогда приближает команду к вылету в первую лигу.

— Отыграть 12 очков невозможно. С вылетом команды из премьер-лиги долги не закроются, их все равно нужно платить в первой лиге. Какой-никакой есть же хороший бюджет, но…

— Были предложения признать клуб банкротом, чтобы решить вопрос с долгами…

— Это глупые люди такое предлагают, потому что сами ничего не сделали для команды, только ее поим***, и все. Я считаю, что все можно сделать, имею в виду закрыть эти долги, но нужно садиться и разговаривать. Если честно, люди просто не хотят этого делать. Их устраивает то, что есть, осваивают эти бюджеты, и все. Рассказывают болельщикам, что они работают, а на самом деле ничего не делается. Долги появились при трех управляющих — Васильеве, Тюмалиеве и Смакове. Все трое что-то говорят и ничего не делают.

— При вас таких ситуаций и близко не было?

— Нет, конечно. Я в шоке от всего этого сейчас.

— Нынешний состав команды конкурентоспособен?

— Нет, все равно нужно ее усиливать. Болельщики просили выпускать в составе побольше местных игроков, вот сейчас им и предоставляется шанс, пусть теперь доказывают, что можно играть в премьер-лиге.Какой бы уровень ни был в казахстанском футболе, мы еще не доросли, чтобы местными игроками полностью заменить легионеров, с которыми молодежь могла набираться опыта. Так было всегда. После того как сняли еще шесть очков, я думаю, все — здравствуй, первая лига! И, как я говорил, долги нужно и в первой лиге отдавать.

Напомним, в феврале ФИФА сняла с «Актобе» шесть очков из-за долгов перед бывшим защитником сборной Нигерии Айоделе Аделейе, который играл за «красно-белых» в 2015 году. На днях с клуба еще раз были сняты шесть очков из-за образовавшейся задолженности бывшему футболисту Неманье Николичу. Таким образом, у «красно-белых» в таблице стало минус 12 очков.

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