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12:57 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: ФИФА запретит «Ман Сити» регистрировать новичков до лета 2020 года

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретит английскому «Манчестер Сити» регистрировать новичков в течение двух ближайших трансферных окон, утверждает Daily Mail.

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Источник: AFP 2019

Как отмечает издание, действующий чемпион Англии будет наказан за нарушения, связанные с трансферами молодых игроков, а также владением третьими лицами правами на футболистов. Ожидается, что вердикт будет вынесен в течение нескольких ближайших дней. Таким образом, «Сити» не сможет приобретать новых игроков до летнего трансферного окна 2020 года.

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На прошлой неделе было объявлено, что следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами начала расследование в отношении «Сити» по подозрению в нарушении правил финансового fair play (FFP). Клуб опроверг обвинения, отметив, что счета клуба полностью соответствуют всем юридическим и нормативным правилам.

Ранее лондонский «Челси» получил запрет от ФИФА на трансферы за нарушение правил переходов молодых игроков.

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