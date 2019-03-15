СМИ: ФИФА запретит «Ман Сити» регистрировать новичков до лета 2020 года

Источник: AFP 2019

Как отмечает издание, действующий чемпион Англии будет наказан за нарушения, связанные с трансферами молодых игроков, а также владением третьими лицами правами на футболистов. Ожидается, что вердикт будет вынесен в течение нескольких ближайших дней. Таким образом, «Сити» не сможет приобретать новых игроков до летнего трансферного окна 2020 года.

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На прошлой неделе было объявлено, что следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами начала расследование в отношении «Сити» по подозрению в нарушении правил финансового fair play (FFP). Клуб опроверг обвинения, отметив, что счета клуба полностью соответствуют всем юридическим и нормативным правилам.