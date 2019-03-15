«Оформляет дубли и хет-трики»: почему «Кайрату» следует вернуть своего бывшего нападающего

Хорошие форварды сейчас в дефиците и не каждый из них поедет в Казахстан. Поэтому алматинцам не зазорно было бы вспомнить о своем бывшем игроке Леандре Тавамбе. Да, камерунец в 2016 году не заиграл в «Кайрате», но не стоит забывать, что ему тогда не особо доверяли, выпуская преимущественно на замену.
В то же время Тавамба доказал свою состоятельность в других сильных лигах — в Сербии и Саудовской Аравии, где форвард сейчас успешно защищает цвета «Аль-Таавуна». Причем саудиты купили его летом у белградского «Партизана» за 1,4 миллиона евро. И надо сказать, что 29-летний футболист сполна отбил эти деньги — забил уже 19 голов и лидирует в списке лучших бомбардиров. За это время по два раза оформлял по дублю и хет-трику, успешно выдерживая конкуренцию в снайперской гонке со стороны бывшего форварда сборной Франции Бафетимби Гомиса из «Аль-Хиляля», забившего 17 мячей.
Благодаря результативности своего форварда «Аль-Таавун» в этом сезоне как никогда близок к завоеванию бронзовых медалей. Собственно, сейчас клуб из Бурайда удерживает третью позицию в чемпионате после 24 игр.
Почему именно Тавамбу нужно вернуть «Кайрату»? Камерунец уже играл в казахстанском чемпионате и потому в этот раз должен безболезненно вписаться в игровую модель клуба при соответствующем доверии тренерского штаба. И потом, он обрел уверенность в своих силах и не намного старше ныне действующих форвардов-легионеров команды Эсеолы и Эппеля — всего на два года. Вопрос лишь в том, сможет ли «Кайрат» переступить через свою гордость и вернуть бывшего форварда. Тем более придется выплатить определенную компенсацию «Аль-Таавуну», с которым у Тавамбы контракт до лета следующего года. Тут все будет исходить от умения селекционной службы «Кайрата» искусно вести переговоры.
Определенно нынешнему составу алматинского клуба не помешают опытные футболисты, одним из которых мог бы стать Тавамба в то же летнее межсезонье. Необходима лишь обоюдная заинтересованность в сотрудничестве. Будет обидно, если «Кайрат» упустит такую возможность усиления даже путем аренды, или его опередит другой клуб, как это ранее неоднократно делала «Астана».