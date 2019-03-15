«Оформляет дубли и хет-трики»: почему «Кайрату» следует вернуть своего бывшего нападающего

Источник: alarabiya.net

Хорошие форварды сейчас в дефиците и не каждый из них поедет в Казахстан. Поэтому алматинцам не зазорно было бы вспомнить о своем бывшем игроке Леандре Тавамбе. Да, камерунец в 2016 году не заиграл в «Кайрате», но не стоит забывать, что ему тогда не особо доверяли, выпуская преимущественно на замену.

В то же время Тавамба доказал свою состоятельность в других сильных лигах — в Сербии и Саудовской Аравии, где форвард сейчас успешно защищает цвета «Аль-Таавуна». Причем саудиты купили его летом у белградского «Партизана» за 1,4 миллиона евро. И надо сказать, что 29-летний футболист сполна отбил эти деньги — забил уже 19 голов и лидирует в списке лучших бомбардиров. За это время по два раза оформлял по дублю и хет-трику, успешно выдерживая конкуренцию в снайперской гонке со стороны бывшего форварда сборной Франции Бафетимби Гомиса из «Аль-Хиляля», забившего 17 мячей.

Благодаря результативности своего форварда «Аль-Таавун» в этом сезоне как никогда близок к завоеванию бронзовых медалей. Собственно, сейчас клуб из Бурайда удерживает третью позицию в чемпионате после 24 игр.

Почему именно Тавамбу нужно вернуть «Кайрату»? Камерунец уже играл в казахстанском чемпионате и потому в этот раз должен безболезненно вписаться в игровую модель клуба при соответствующем доверии тренерского штаба. И потом, он обрел уверенность в своих силах и не намного старше ныне действующих форвардов-легионеров команды Эсеолы и Эппеля — всего на два года. Вопрос лишь в том, сможет ли «Кайрат» переступить через свою гордость и вернуть бывшего форварда. Тем более придется выплатить определенную компенсацию «Аль-Таавуну», с которым у Тавамбы контракт до лета следующего года. Тут все будет исходить от умения селекционной службы «Кайрата» искусно вести переговоры.