«Ордабасы» вырвал победу у «Актобе» в матче с удалением

Игра проходила сегодня, 15 марта, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол «Ордабасы» забил на 85-й минуте, когда после розыгрыша углового ворота своей бывшей команды поразил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.

При этом доигрывали матч команды в неравных составах. На 88-й минуте у «Ордабасы» был удален боснийский полузащитник Мирзад Механович, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

Для «Ордабасы» эта победа стала второй в КПЛ-2019 — в первом туре шымкентцы со счетом 3:0 разгромили «Шахтер».