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14:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» вырвал победу у «Актобе» в матче с удалением

Футболисты «Ордабасы» победили «Актобе» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 15 марта, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол «Ордабасы» забил на 85-й минуте, когда после розыгрыша углового ворота своей бывшей команды поразил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.

При этом доигрывали матч команды в неравных составах. На 88-й минуте у «Ордабасы» был удален боснийский полузащитник Мирзад Механович, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.

Для «Ордабасы» эта победа стала второй в КПЛ-2019 — в первом туре шымкентцы со счетом 3:0 разгромили «Шахтер».

Второе поражение потерпел «Актобе», который ранее крупно проиграл «Астане» — 1:4. Сейчас у клуба минус 12 очков, так как вчера, 15 марта, его во второй раз за месяц лишили шести баллов — решение приняла ФИФА.

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