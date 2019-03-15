«Ордабасы» вырвал победу у «Актобе» в матче с удалением
Футболисты «Ордабасы» победили «Актобе» в домашнем матче второго тура казахстанской
Футболисты «Ордабасы» победили «Актобе» в домашнем матче второго тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 15 марта, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.
Победный гол «Ордабасы» забил на 85-й минуте, когда после розыгрыша углового ворота своей бывшей команды поразил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.
При этом доигрывали матч команды в неравных составах. На 88-й минуте у «Ордабасы» был удален боснийский полузащитник Мирзад Механович, получивший вторую желтую карточку за симуляцию.
Для «Ордабасы» эта победа стала второй в КПЛ-2019 — в первом туре шымкентцы со счетом 3:0 разгромили «Шахтер».
Второе поражение потерпел «Актобе», который ранее крупно проиграл «Астане» — 1:4. Сейчас у клуба минус 12 очков, так как вчера, 15 марта, его во второй раз за месяц лишили шести баллов — решение приняла ФИФА.