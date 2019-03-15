Гол и два ассиста Дарабаева принесли «Иртышу» первую победу в КПЛ-2019
Футболисты «Атырау» проиграли павлодарскому «Иртышу» в номинально домашнем матче второго тура казахстанской
Футболисты «Атырау» проиграли павлодарскому «Иртышу» в номинально домашнем матче второго тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 15 марта, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 1:3.
Все голы были забиты в первом тайме. Героем матча стал Аслан Дарабаев: на 30-й минуте с его передачи забил португалец Карлос Фонсека, на 33-й он ассистировал Рохеру Каньясу, а на 40-й отличился уже сам. Автором единственного гола «Атырау» стал хорватский новичок Ивица Жунич.
Для «Иртыша» эта победа стала дебютной в КПЛ-2019 — в стартовом туре павлодарцы крупно проиграли «Тоболу» (0:3), а «Атырау», ранее победивший «Кайсар» (1:0), потерпел первое поражение.