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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Гол и два ассиста Дарабаева принесли «Иртышу» первую победу в КПЛ-2019

Футболисты «Атырау» проиграли павлодарскому «Иртышу» в номинально домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 15 марта, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 1:3.

Все голы были забиты в первом тайме. Героем матча стал Аслан Дарабаев: на 30-й минуте с его передачи забил португалец Карлос Фонсека, на 33-й он ассистировал Рохеру Каньясу, а на 40-й отличился уже сам. Автором единственного гола «Атырау» стал хорватский новичок Ивица Жунич.

Для «Иртыша» эта победа стала дебютной в КПЛ-2019 — в стартовом туре павлодарцы крупно проиграли «Тоболу» (0:3), а «Атырау», ранее победивший «Кайсар» (1:0), потерпел первое поражение.

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