Гол и два ассиста Дарабаева принесли «Иртышу» первую победу в КПЛ-2019

Все голы были забиты в первом тайме. Героем матча стал Аслан Дарабаев: на 30-й минуте с его передачи забил португалец Карлос Фонсека, на 33-й он ассистировал Рохеру Каньясу, а на 40-й отличился уже сам. Автором единственного гола «Атырау» стал хорватский новичок Ивица Жунич.