«Жетысу» одержал вторую победу и сохранил лидерство в КПЛ-2019
Футболисты «Кайсара» проиграли талдыкорганскому «Жетысу» в домашнем матче второго тура казахстанской
Футболисты «Кайсара» проиграли талдыкорганскому «Жетысу» в домашнем матче второго тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 15 марта, в Кызылорде и завершилась со счетом 0:1.
Победу «Жетысу» на 20-й минуте принес белорусский защитник Никита Наумов, который замкнул подачу хавбека сборной Литвы Мантаса Куклиса с углового.
Для «Жетысу», который начал чемпионат с разгромной победы над «Окжетпесом» — 5:1, эта победа стал второй — команда Дмитрия Огая за счет разницы мячей пока возглавляет таблицу. Второе поражение со счетом 0:1 потерпел «Кайсар», который на старте дома уступил «Атырау».
Ранее в других матчах тура «Ордабасы» вырвал победу у «Актобе» — 1:0, а «Иртыш» в Астане обыграл «Атырау» — 3:1.