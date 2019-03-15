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15:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» одержал вторую победу и сохранил лидерство в КПЛ-2019

Футболисты «Кайсара» проиграли талдыкорганскому «Жетысу» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 15 марта, в Кызылорде и завершилась со счетом 0:1.

Победу «Жетысу» на 20-й минуте принес белорусский защитник Никита Наумов, который замкнул подачу хавбека сборной Литвы Мантаса Куклиса с углового.

Для «Жетысу», который начал чемпионат с разгромной победы над «Окжетпесом» — 5:1, эта победа стал второй — команда Дмитрия Огая за счет разницы мячей пока возглавляет таблицу. Второе поражение со счетом 0:1 потерпел «Кайсар», который на старте дома уступил «Атырау».

Ранее в других матчах тура «Ордабасы» вырвал победу у «Актобе» — 1:0, а «Иртыш» в Астане обыграл «Атырау» — 3:1.

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"Жетысу" одержал вторую победу и сохранил лидерство в КПЛ-2019
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