«Жетысу» одержал вторую победу и сохранил лидерство в КПЛ-2019

Игра проходила сегодня, 15 марта, в Кызылорде и завершилась со счетом 0:1.

Победу «Жетысу» на 20-й минуте принес белорусский защитник Никита Наумов, который замкнул подачу хавбека сборной Литвы Мантаса Куклиса с углового.

Для «Жетысу», который начал чемпионат с разгромной победы над «Окжетпесом» — 5:1, эта победа стал второй — команда Дмитрия Огая за счет разницы мячей пока возглавляет таблицу. Второе поражение со счетом 0:1 потерпел «Кайсар», который на старте дома уступил «Атырау».